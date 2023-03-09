Эксперт по фэншуй объяснила, на что влияет расположение кухонной плиты

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Расположение кухонной плиты влияет на финансовое благополучие, самочувствие жителей дома и отношения между ними. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова.

По ее словам, плита объединяет энергии человека, еды и огня. Поэтому, если в семье есть проблемы со здоровьем, скандалы и финансовые трудности, стоит обратить внимание на этот предмет в доме.

"Особое влияние кухонная плита оказывает именно на мужчин. Они связаны с элементом Металл, а его контролирует Огонь, который характерен для этой бытовой техники", – отметила эксперт.





Юлия Богданова эксперт по китайской астрологии и фэншуй Чтобы привлечь в дом финансовый успех, необходимо следить, чтобы все горелки плиты были рабочими и регулярно использовались. Если они неисправны, энергия останавливается. Это мешает создавать гармонию в помещении.

Хуже всего ставить кухонную плиту, если у нее нет опоры в виде стены. Например, у окна или на "острове". Также эксперт отметила, что, поскольку плита относится к Огню, она не должна стоять по соседству с Водными элементами – холодильником и мойкой. "Если нет возможности выдержать расстояние минимум в 60 сантиметров, нужно повесить на них зеркало или колокольчики. Тогда поток энергии от плиты останется сильным", – посоветовала эксперт.

Также нежелательно располагать ее напротив двери на кухню. Если не получается, можно установить в зоне приготовления пищи зеркало, которое не будет отражать вход. Когда такой возможности нет, Богданова рекомендовала повесить между дверью и плитой колокольчики.

Идеальное расположение поможет определить специалист, который проведет анализ с учетом натальной карты жилища и дат рождения всех его жильцов, рассказала астролог.

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