Свыше 20% газовых плит проверили за первый квартал 2024 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В многоквартирных домах Москвы проверили около 20% газовых плит за первый квартал 2024 года, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле. Ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы", – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, за январь – март в Москве проверили функционирование 357 тысяч плит. Незначительные неполадки мастера устраняют на месте. А в случае обнаружения серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту.

Газовая плита должна быть оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло, уточнил заммэра.

Бирюков напомнил, что ответственность за содержание газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения.

Ранее Госдума приняла закон о повышении штрафов за недопуск газовщиков в дома. Теперь денежные взыскания могут составить до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Позже данный закон одобрил Совфед.