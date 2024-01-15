Опубликован график проверки газовых плит в домах москвичей в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Опубликован график планового техобслуживания газового оборудования на текущий год. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что специалисты комплекса городского хозяйства каждый год проводят плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда Москвы, графики утверждают префектуры административных округов. Работа находится на особом контроле. Нарушения оперативно устраняют, для жителей проводят инструктаж и выдают памятки, добавил заммэра.

На данный момент свыше 1,8 миллиона столичных семей используют газовые плиты, уточнили на портале мэра и правительства Москвы. Там также подчеркнули необходимость своевременной проверки их состояния для безопасной работы.

Актуальную дату проверки можно посмотреть на сайте АО "Мосгаз" и при помощи телеграм-бота. В сервисе также можно подписаться на уведомления, которые придут в мессенджер или на электронную почту за неделю и за сутки до проверки. Кроме того, можно оставить обратную связь, оценить работу специалиста.

В комплексе городского хозяйства подчеркнули, что срок службы газовой плиты в среднем составляет от 10 до 12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, нарушается теплоизоляция духового шкафа, деформируются рассекатели горелок. При этом поддержать безопасную работу таких приборов нельзя, нужна замена.

В ноябре прошлого года сообщалось, что около 1,4 миллиона газовых плит проверили в столице с января 2023 года. Указывалось, что ответственность за содержание и замену плиты несет собственник или наниматель квартиры.

До этого стало известно, что в Госдуме намерены обсудить введение административной ответственности за отказ впускать в квартиру сотрудников техобслуживания газового оборудования.

"Мой район. Обратная связь": 80% газовых плит проверили в столичных домах в 2023 году