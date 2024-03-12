Мосжилинспекция предупредила москвичей о ложных объявлениях об оказании ЖКУ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Фейковые объявления об оказании жилищно-коммунальных услуг появились на подъездах домов в разных столичных районах. Об этом сообщается в телеграм-канале Мосжилинспекции.

В сообщении уточнили, что жильцы многоквартирных домов заметили объявления о проверке достоверности передаваемых сведений о показаниях индивидуальных приборов учета и новых диспетчерских службах района.

В частности, на объявлениях в Некрасовке говорилось, что теперь заявки на ремонт принимаются круглосуточно по новому телефону диспетчерской. В районе Солнцево появились объявления о предстоящей проверке достоверности передаваемых показаний счетчиков, был указан фейковый номер телефона диспетчерской службы.

Попавшегося на подобную уловку жителя пытаются заговорить, предлагая различные услуги со скидками, передает предупреждение ведомства РИА Новости. Часто лжекоммунальщики оказывают услуги сомнительного качества без гарантий и ответственности или могут исчезнуть, получив деньги, подчеркнули в материале.

ГБУ "Жилищник" не имеет отношения к таким объявлениям рекламного и информационного характера, подчеркнули в Мосжилинспекции. Заметив подобные объявления, необходимо связаться со своей управляющей организацией и узнать, размещала ли она нечто подобное и планирует ли проведение работ.

Ранее заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Андрей Костянов рассказал, что проводить поверку счетчиков воды могут только аккредитованные организации. Дата, в которую должна быть произведена поверка счетчиков воды, указывается на едином платежном документе.

До этого россиянам сообщили, куда жаловаться на ошибки в начислениях за жилищно-коммунальные услуги. В первую очередь за разъяснением ситуации нужно обратиться в управляющую организацию.

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