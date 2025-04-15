Путин призвал навести порядок в сфере "Семейной ипотеки"

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Владимир Путин во время расширенного заседания президиума Госсовета РФ потребовал навести порядок в сфере "Семейной ипотеки".

Он обратил внимание, что не все семьи, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, способны оформить их, так как некоторые банки взимают дополнительную комиссию в размере от 5 до 10%. Это президент России назвал недопустимым.

"Ипотечное кредитование, которое еще недавно достигало рекордных значений, сжимается", – добавил глава государства.

Вместе с тем важным направлением ипотеки российский лидер назвал индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Президент обратил внимание, что оно пользуется спросом у населения.

Путин также напомнил, что в 2024 году объем ИЖС составил 62,3 миллиона квадратных метров. По его словам, это около 58% от общего ввода жилья в России.

С 1 апреля "Семейную ипотеку" распространили на вторичный рынок в городах, где идет строительство не более двух домов. Программа затрагивает квартиры в домах, которые не были признаны аварийными.

Кроме того, в рамках программы нельзя приобрести квартиру у взаимозависимых лиц. По мнению заместителя министра финансов РФ Ивана Чебескова, благодаря этому "Семейная ипотека" станет адресной и позволит улучшить жилищные условия семей.