Замглавы Минфина РФ Чебесков: говорить о запуске льготной ипотеки для участников СВО рано

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министерство финансов РФ работает над условиями льготной ипотеки для участников спецоперации, однако говорить о запуске таких условий еще рано, заявил замглавы ведомства Иван Чебесков во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил заместитель министра, в настоящий момент ведомство прорабатывает варианты реализации подобных льгот. При этом, добавил он, существующие льготные программы не ограничивают участие военнослужащих СВО.

"Все наши программы на это настроены, нацелены, поэтому здесь никаких ограничений нет", – отметил Чебесков.

Поручение предоставить предложения по льготной ипотеке для семей участников спецоперации, в которых есть дети, а также семьям с детьми до 14 лет отдал Владимир Путин. Президент сделал это в ходе заседания президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни".

Как указывал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, подобная ипотечная программа может заработать летом 2025 года. При этом в Госдуме уже разработали концепцию программы. Предполагается, что кредиты будут выдаваться под 2%, их получателями смогут стать как участники СВО, так и их супруги. В случае гибели военнослужащего и отсутствия супруги оформить ипотеку смогут родители бойца и его совершеннолетние дети.