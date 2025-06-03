Льготная ипотека в ракетно-космической сфере заработает в 2026 году

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Льготную ипотеку в ракетно-космической отрасли начнут выдавать россиянам уже в 2026 году. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов на десятой конференции "Цифровая индустрия промышленной России", передает ТАСС.

По словам Баканова, субсидия для покрытия разницы в процентах уже заложена в нацпроект.

Владимир Путин пообещал подумать над льготами на ипотеку для работников космической отрасли еще в конце 2023 года. Во время встречи президента с молодыми учеными и представителями космической отрасли одна из присутствующих высказалась о ставке в 14% на ипотеку. В ответ глава государства заявил, что это много.

Российский лидер указал, что льготная ипотека для сотрудников ракетно-космической отрасли должна помочь удержать молодежь. Кроме того, он обещал подумать над темой увеличения зарплат работникам космической сферы, так как другая девушка, Любовь Ширяева, рассказала, что часть коллектива из ее отдела в "Роскосмосе" перешла в другие компании. Она пояснила, что зарплаты в госкорпорации не такие конкурентоспособные, как на коммерческих предприятиях.

