Путин удивился зарплатам работников космической отрасли

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными на площадке РКК "Энергия" имени С. П. Королева признался, что его удивили зарплаты сотрудников космической отрасли. В связи с этим президент РФ пообещал поднять эту тему в правительстве, чтобы власти проработали вопрос о повышении размеров оплаты труда.

Специалист Любовь Ширяева проинформировала главу государства, что многие ее коллеги покинули "Роскосмос" и ушли в коммерческие компании из-за неконкурентоспособных зарплат в госкорпорации.

"Я, честно говоря, даже не ожидал, когда смотрел материал к сегодняшнему совещанию. Даже немножко был удивлен. Упустили, согласен", – заявил Путин.

При этом он подчеркнул, что такие вопросы не решаются "в один щелчок", однако над этим точно необходимо подумать и двигаться вперед.

Ранее Путин заявил, что космическая отрасль должна обладать собственными льготами для сотрудников, поскольку льготная ипотека может удержать молодежь. Лидер РФ подчеркнул, что этот вопрос нужно обсудить с правительством и Минфином.

Российские космонавты вернулись на МКС после работы в открытом космосе