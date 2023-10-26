Путин пообещал подумать над льготами на ипотеку для работников космической отрасли

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Космическая отрасль должна обладать собственными льготами для сотрудников, поскольку льготная ипотека может удержать молодежь, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Во время встречи президента с молодыми учеными и специалистами космической отрасли одна из присутствующих рассказала о ставке в 14% на ипотеку. Путин согласился, что это много.

Лидер РФ подчеркнул, что вопрос нужно обсудить с правительством и Минфином. Кроме того, он обещал подумать над темой увеличения зарплат в космической сфере, когда еще одна присутствовавшая на встрече девушка Любовь Ширяева поделилась, что часть коллектива из ее отдела в "Роскосмосе" перешла в другие компании, так как зарплаты в госкорпорации не такие конкурентоспособные, как на коммерческих предприятиях.

"Такие вопросы не решаются в один щелчок, но точно совершенно нужно об этом думать, обязательно будем это делать", – сказал президент.

Также Путин поручил кабмину разработать нацпроект по развитию космической сферы до 1 июля 2024 года. В пример президент привел национальный проект развития беспилотных летательных систем.

Ранее президент отметил, что первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) может быть выведен на орбиту в 2027 году по мере исчерпания ресурсов МКС.

По мнению лидера РФ, эффективно развивать космические услуги и космос не получится без пилотируемой космонавтики. Он подчеркнул, что делать все необходимо своевременно.

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