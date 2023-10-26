Фото: Министерство обороны РФ

Владимир Путин поручил кабмину разработать нацпроект по развитию космической сферы до 1 июля 2024 года. Об этом пишет ТАСС.

В пример президент привел национальный проект развития беспилотных летательных систем. По его мнению, он существенно повышает эффективность совместных усилий по формированию данного нового сектора.

"Нацпроект позволяет собрать в единый кулак уникальные компетенции наших научных, инженерных школ, ресурсы государства и частного бизнеса", – подчеркнул лидер РФ.

Ранее президент отметил, что первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) может быть выведен на орбиту в 2027 году по мере исчерпания ресурсов МКС.

По мнению лидера РФ, эффективно развивать космические услуги и космос не получится без пилотируемой космонавтики. Он подчеркнул, что делать все необходимо своевременно.

Также президент заявил, что глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов представил доклад о причинах сбоя с автоматической станцией "Луна-25". По словам главы государства, подобные сбои происходят даже при современных избыточных требованиях. Авария с "Луной-25 произошла несмотря на регулирование.

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