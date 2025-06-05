"Известия": льготная ипотека для участников СВО может появиться уже летом

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Новая льготная ипотечная программа для участников СВО может заработать уже летом 2025 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

Владимир Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке семьям участников спецоперации, имеющим детей, а также семьям с детьми до 14 лет в мае этого года.

По словам Аксакова, такая мера позволит в том числе поддержать рынок жилья в условиях высокой ключевой ставки. При этом поддержка будет адресной, в связи с чем каких-либо рисков перегрева нет.

В Госдуме уже разработали концепцию программы. В частности, кредиты будут выдаваться под 2%, их получателями смогут стать как участники СВО, так и их супруги. В случае гибели человека и отсутствия супруги оформить ипотеку также смогут родители военного и совершеннолетние дети.

Ожидается, что минимальный первоначальный взнос установят на уровне 20%, а лимиты по сумме займа будут аналогичны семейной программе – 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 миллионов рублей – для прочих регионов.

Тем не менее в Совфеде считают, что проект, регулирующий льготную ипотеку для участников СВО, смогут принять не позднее осенней сессии. По мнению главы комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова, работа по этому направлению только началась.

Между тем льготную ипотеку в ракетно-космической отрасли начнут выдавать россиянам уже в 2026 году. По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Баканова, субсидия для покрытия разницы в процентах уже заложена в нацпроект.

Правительство РФ также дополнительно выделит почти 61 миллиард рублей на поддержку льготной ипотеки для специалистов в области информационных технологий (IT). Благодаря продолжению госфинансирования специалисты и их семьи смогут решить свои жилищные вопросы.