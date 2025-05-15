Кабмин дополнительно выделит 61 млрд руб на поддержку IT-ипотеки

Фото: Москва 24/Роман Балаев

На поддержку льготной ипотеки для специалистов в области информационных технологий (IT) дополнительно выделят почти 61 миллиард рублей. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

"Всего с момента старта программы порядка 84 тысяч сотрудников IT-отрасли получили заем по выгодной ставке. В текущем году на такие цели из федерального бюджета было направлено около 59 миллиардов рублей", – напомнил глава кабмина.

Мишустин подчеркнул, что благодаря продолжению госфинансирования специалисты и их семьи смогут решить свои жилищные вопросы.

Ранее Минцифры опровергло сообщения о повышении ставок по IT-ипотеке. Уточнялось, что они останутся на прежнем уровне – максимум 6%. Как пояснили в министерстве, льготную ставку могут пересмотреть только при нарушении договора самим заемщиком.

Кроме того, стало известно, что Минцифры по согласованию с правительством отменяет установленные для банков лимиты по объему выдаваемых льготных IT-ипотек.

