"Известия": отмена лимитов на льготные IT-ипотеки выгодна банкам

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Минцифры РФ по согласованию с правительством 28 апреля отменило лимиты, установленные для банков по объему выдаваемых льготных IT-ипотек. Такое решение может быть выгодно банкам, так как теперь кредитным организациям не придется останавливать популярное направление бизнеса и терять потенциальных клиентов. Об этом сообщает газета "Известия".

Эксперты в беседе с изданием отметили, что ранее возникали ситуации, когда из-за высокой востребованности программы приходилось вынужденно приостанавливать выдачу льготных ипотек для специалистов, занятых в области информационных технологий. В этих случаях банки должны были ожидать решения правительства по установлению нового лимита.

Теперь же снятие лимитов позволит банкам не останавливать популярное направление бизнеса и терять потенциальных клиентов, что увеличит их кредитный портфель.

В Минцифры также подчеркивают, что на 2025 год был установлен лимит на уровне 825 миллиардов рублей. Решение об его отмене, как ожидают эксперты, позволит поддержать большее число специалистов, что укрепит их связь с российской IT-индустрией.

Ранее аналитики предупредили, что рынок ипотеки по количеству выданных кредитов рискует откатиться к результатам 2016–2017 годов. По их мнению, возврат к прежним показателям невозможен без более низкой ключевой ставки Банка России.