ЦБ: более 50% заемщиков имеют ипотечную задолженность от 500 тыс до 3 млн руб

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Более половины российских граждан, оформивших ипотеку, имеют долг в размере от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Об этом сказано на сайте Центробанка России.

У 84% россиян остаток долга по ипотечному кредиту составляет не более 5 миллионов рублей, уточнил регулятор. Кроме того, 29% заемщиков должны сумму в размере не более 1 миллиона рублей. В среднем задолженность по ипотеке не превышает 2 миллионов рублей.

Также в Банке России рассказали, что примерно половина задолженностей россиян перед финансовыми учреждениями приходится на тех, у кого оформлено 3 и более кредита. Однако их количество, как указал регулятор, постепенно уменьшается. По данным Центробанка, в октябре прошлого года на таких граждан приходилось 19,5 триллиона рублей долга перед банками, а уже с начала года – 18,9 триллиона рублей.

"На тех, у кого 2 кредита, – 8,7 триллиона рублей (та же цифра была и на 1 октября 2024 года). Общая задолженность перед банками заемщиков с одним кредитом составляла 10,5 триллиона рублей против 10,1 триллиона рублей на 1 октября 2024 года", – заключили в ЦБ.

Ранее стало известно, что закредитованность россиян рекордно упала впервые за 10 лет. По данным Банка России, к марту 2025 года общий объем займов россиян упал на 390 миллиардов рублей: снижение происходит уже третий месяц подряд на фоне рекордной ставки ЦБ.

По словам экспертов, значительное снижение последний раз было только в 2015 году (645 миллиардов рублей). Кроме того, падение закредитованности на протяжении сразу трех месяцев последний раз наблюдалось лишь в начале 2016 года.

