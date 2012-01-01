Эксперт Сафонов усомнился в доступности ипотеки для населения раньше 2027 года

Рынок ипотеки по количеству выданных кредитов рискует откатиться к результатам 2016–2017 годов, предупредили аналитики. По их мнению, возврат к прежним показателям невозможен без более низкой ключевой ставки Банка России. Что будет с ипотечным рынком в 2025 году и когда жилищные кредиты станут доступнее, разбиралась Москва 24.

Сжатие рынка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российский рынок ипотеки может показать самый низкий результат за последние 8–9 лет, сказано в материалах агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).





из сообщения НКР В текущем году, по оценкам НКР, будет выдано 0,8–1 миллион новых ипотечных кредитов, что означает снижение на 30–40% по сравнению с 2024 годом. В последний раз схожие значения наблюдались в 2016–2017 годах.

По прогнозам аналитиков, более 80% от общего объема будут выданы в рамках льготных госпрограмм. Доминирующие позиции здесь – у семейной ипотеки со ставкой в 6%. Это гораздо ниже рыночной ставки, которая, по данным Сбера, в апреле составила 26,9%. Меньше 25% она может стать ближе к концу мая, сказал 18 апреля на одной из конференций зампред правления банка Анатолий Попов.



Также в отчете НКР сказано, что общая сумма выданных займов в итоге может составить 3,3–3,7 триллиона рублей. В последний раз такие показатели рынок демонстрировал в 2018–2020 годах. В то же время средний размер выданного кредита увеличится примерно до 4–4,2 миллиона. В этом случае вырастет и средний ежемесячный платеж, который впервые может перевалить за 35 тысяч в месяц (в 2024-м он был равен примерно 31 тысячи).

По мнению специалистов НКР, ипотечный рынок не вернется на траекторию роста, пока ключевая ставка Банка России не упадет до 15–16%. Сейчас же она составляет 21%: рекордная в истории страны планка была установлена регулятором в конце октября 2024 года и затем неоднократно сохранялась на этом уровне. Очередное заседание совета директоров Банка России по ставке состоится 25 апреля.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов прогнозировал в беседе с Москвой 24, что показатель в 21% сохранится вплоть до второй половины 2025 года. Однако даже в этом случае падение будет либо на полпроцента, либо на четверть.

Сюрпризы и закономерности

Жилищный кредит по нынешним рыночным ставкам россияне практически не берут из-за его дороговизны, отметила в разговоре с Москвой 24 президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Однако в будущем при изменении экономической ситуации в России возможен бум оформления ипотеки, указала она.

"Сейчас коммерческую ипотеку берут в основном, когда не хватает одного-двух миллионов рублей. Например, люди продают имеющееся жилье, покупают другое, что-то докладывают и, если нужно еще, берут кредит под эти огромные проценты", – объяснила эксперт.





Ирина Радченко президент Международной академии ипотеки и недвижимости Если ключевая ставка будет сохраняться на уровне в 21%, а объемы выделяемых средств на льготную ипотеку начнут сокращаться, станет еще хуже. А вот в случае понижения ключевой ставки и победы над инфляцией, на мой взгляд, будет бум. Уже сейчас сформировался достаточно серьезный отложенный спрос: люди выйдут на рынок ипотеки, потому что потребность в улучшении жилищных условий есть.

При этом в 2027–2028 годах Радченко ожидает другую проблему на рынке первичного жилья в России. Она связана с тем, что в нынешних экономических реалиях многие застройщики приостанавливают запуск новых проектов и концентрируются на достройке уже существующих.

"Жилья, конечно, хватит. Вопрос, по каким ценам?" – отметила эксперт.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Москвой 24 согласился, что ключевая ставка в 21% по факту является запретительной. Пока она остается, а ставки по рыночной ипотеке еще выше, отрицательная динамика в этом сегменте будет сохраняться.



"Кроме того, президент назвал недопустимым взымать комиссии при выдаче льготной ипотеки. У банков их отмена вызвала недовольство, и некоторые из них в этом контексте заявили о сокращении объемов выдачи ипотеки", – отметил экономист.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Девелоперы, в свою очередь, не могут уменьшить цены на квартиры: это их инвестиции, в том числе за счет кредитов в банках, которые нужно возвращать. В итоге слишком большая цена делает приобретение жилья за собственные средства возможным лишь для небольшой части населения, а высокие ставки не позволяют оформлять ипотечный кредит. Эти два аспекта и будут предопределяющими весь 2025 год.

В то же время льготная ипотека продолжит поддерживать этот сегмент кредитования, считает Сафонов. Эксперт привел статистику Минфина, согласно которой по итогам 2024 года федеральный бюджет выделил на жилищные госпрограммы 499,8 миллиарда рублей, тогда как в 2023-м – 113,7 миллиарда. В том числе за счет этих инвестиций рынок недвижимости в России не схлопнется, подчеркнул экономист.

При этом, по его прогнозам, рынок ипотеки вряд ли станет более доступным для населения раньше 2027 года. Такой срок он объяснил тем, что при нынешних темпах снижения инфляции быстрее достигнуть целевого показателя в 4% не получится. А без этого ключевая ставка не упадет до уровня, при котором условия по коммерческим жилищным кредитам станут намного более комфортными, заключил Сафонов.