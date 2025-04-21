Экономист Бадалов: ключевая ставка не снизится раньше второй половины 2025 года

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Ключевая ставка останется на уровне 21% вплоть до второй половины года. Таким мнением с Москвой 24 поделился доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

25 апреля Банк России проведет очередное заседание по ключевой ставке. По мнению ряда экспертов, регулятор оставит ее на том же уровне. Бадалов отметил, что это произойдет из-за "неоднородной ситуации с уровнем инфляции".

"Если в одних сегментах наблюдается снижение цен, то в других, наоборот, они повышаются", – пояснил он.



Лазарь Бадалов доцент экономического факультета РУДН Для Центрального банка единственный ориентир для снижения ключевой ставки – это уровень инфляции. Как только появится четкий сигнал, что она замедляется в целом, а не в отдельных сегментах экономики, начнется снижение. А пока рисковать не будут, поэтому ставка останется 21%.

Экономист добавил, что раньше второй половины года ждать понижения ставки не стоит.

При этом какой шаг для снижения выберет ЦБ, пока сказать довольно трудно. Но он, скорее всего, будет минимальным – либо полпроцента, либо четверть, заключил Бадалов.

Ранее стало известно, что объем в обращении наличных упал в России более чем на триллион рублей с начала 2025 года. Сейчас это значение остается на отметке примерно в 17,4 триллиона. Основной причиной стала высокая ключевая ставка по вкладам в банках.