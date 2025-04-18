Финансист Бахтин: россиянам в ближайшем будущем не стоит ждать кредитов под 10%

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Россиянам не стоит ждать появления ставок по потребительским кредитам и ипотеке в 10% в обозримом будущем. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил финансист Александр Бахтин.

Эксперт уверен, что на ближайшем заседании 25 апреля Центробанк России сохранит ключевую ставку на уровне в 21%. Поэтому россиянам не нужно ожидать быстрого удешевления займов.

"С одной стороны, есть благоприятные признаки и предпосылки – наблюдается замедление инфляции, снижение инфляционных ожиданий, уменьшение напряженности на рынке труда, курс рубля заметно окреп, а кредитование действительно начало охлаждаться", – объяснил он.

Но с другой стороны, годовые темпы роста цен в России все еще находятся на высоком уровне. Кроме того, из-за торговой войны сильно ухудшились условия на внешних рынках. В целом на геополитическом треке преобладает неопределенность, уверен Бахтин.

Ранее сообщалось, что молодым людям до 25 лет стало гораздо труднее взять кредит в банке. В феврале 2025 года доля одобрений заявок по этой возрастной группе упала до 14,6%, сократившись на 8 процентных пунктов, при среднем показателе по стране в 21,3%.

В 2023 и 2024 годах банки активно выдавали кредиты молодым людям, но теперь требования ужесточились из-за регулирования ЦБ и высоких ставок.

