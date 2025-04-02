Путин поручил рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении числа банковских карт

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Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества и срока действия банковских карт, в том числе выдаваемых иностранным гражданам. Перечень поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 5 мая 2025 года опубликован на сайте Кремля.

Доклад по данному поручению необходимо предоставить до 1 мая.

Президент также призвал ускорить рассмотрение проекта Федерального закона "О внесении изменений в статью 846 части второй ГК РФ", устанавливающего обязанность банка заключить договор с несовершеннолетними в возрасте 14–18 лет только при наличии письменного согласия законных представителей.

Кроме того, Путин поручил ускорить рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", определяющего, что справки по счетам и вкладам подростков выдаются кредитной организацией им и их родителям или опекунам.

Ответственными за данные поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Доклад необходимо предоставить до 15 июля.

В феврале Путин подписал закон о введении обязательного "периода охлаждения" по кредитам в рамках борьбы с мошенниками. Согласно новым правилам, при выдаче займа банки обязаны устанавливать паузу продолжительностью минимум 4 часа для сумм от 50 до 200 тысяч рублей и минимум 48 часов – для сумм более 200 тысяч рублей. Клиент сможет получить кредит только по окончании указанных временных промежутков.