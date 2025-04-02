Роскачество: при нахождении банковской карты не нужно пытаться снять с нее деньги

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При нахождении чужой банковской карты лучше всего позвонить в банк, который ее выпустил. Как правило, его номер указан на оборотной стороне, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

По словам экспертов, после звонка сотрудник кредитной организации заблокирует карту и расскажет о дальнейших действиях. Также можно отнести находку в ближайшее отделение любого банка, указав, что она была найдена бесхозной.

Самое важное и главное, считают специалисты, – не пытаться использовать найденную карту для снятия наличных или покупок, так как это является уголовно наказуемым деянием. Также не рекомендуется определять владельца карты через соцсети или мессенджеры, тем более выкладывая ее фотографию. Это нарушает конфиденциальность данных и может способствовать мошенничеству.

"Порядок действий у кредитных организаций может быть разным, но обычно заканчивается это блокировкой карты, а вас могут попросить ее уничтожить – разломать или разрезать, то есть сделать так, чтобы картой было невозможно воспользоваться", – отметили в Роскачестве.

Если были найдены сразу несколько карт, то можно сообщить в банк о готовности встретиться с их владельцем для дальнейшей передачи находок, указали эксперты.

"Но вообще, если вы нашли не одну карту, а кошелек или сумку, то лучше не ждать, а сообщить об этом в полицию, потому что не исключено, что в данном случае речь идет не о потере, а о краже", – добавили в организации.

Ранее СМИ писали, что банки России отправили в Роскомнадзор запрос с просьбой принять меры для борьбы с клиентами, которые используют мошеннические схемы для получения кешбэка. Организации предложили создать базу данных, в которую можно будет включить информацию о гражданах, призывающих зарабатывать на возврате товаров.

Кроме того, в базу могут добавить информацию о любых недобросовестных практиках, связанных с получением бонусов и кешбэка.