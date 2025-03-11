Финансист Валишвили: NFC-технология несет риск кражи денег с банковских карт

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Использование NFC-технологии для оплаты смартфоном чревато риском кражи денег с банковских карт владельца. Об этом предупредила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили.

Эта технология позволяет оплачивать покупки и услуги без физической карты, но при этом она облегчает мошенникам доступ к средствам граждан, подчеркнула специалист.

Согласно применяемой в таких случаях мошеннической схеме, аферисты звонят жертвам, представляясь сотрудниками банков, и убеждают их установить новое банковское приложение, так как старое якобы заблокировано из-за санкций. После этого злоумышленники присылают СМС со ссылкой на скачивание файла.

"Приложение с виду очень похоже на банковское, однако на самом деле является вредоносным и передает персональные и банковские данные мошенникам", – рассказала Валишвили в беседе с агентством "Прайм".

После установки мошенники просят активировать мобильный банк, приложив карту к задней панели смартфона с NFC-модулем. В этот момент приложение создает виртуальную копию карты, с помощью которой мошенники снимают чужие деньги в банке, заключила Валишвили.

Еще одна новая схема аферистов заключается в использовании бота в мессенджере Telegram от имени "Почты России", который якобы помогает найти потерянную посылку.

Изначально человеку звонят от имени компании, сообщая сведения о заказном письме или посылке. В этот момент злоумышленники убеждают людей воспользоваться чат-ботом в Telegram для уточнения адреса. Бот имитирует активную деятельность, но параллельно пытается в автоматическом режиме получить доступ к аккаунту.