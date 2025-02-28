МВД предупредило о фейковом канале с советами для обхода штрафов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сообщения в Telegram и социальных сетях о создании канала якобы с советами для обхода штрафов не соответствуют действительности. Об этом рассказали в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

По данным ведомства, в Сети распространяется фотография якобы главы Следственного комитета РФ в отставке, который "после скандального увольнения" создал канал "ГИБДД", где представлена информация об обходе 99% штрафов. В управлении подчеркнули, что это фишинговая рассылка.

"Персонаж, конечно, вымышленный, а ссылки запустят серию подписок на мошеннические каналы, выманивающие персональные данные, распространяющие фейковую информацию и рекламирующие скам-проекты", – рассказали в МВД.

Ранее мошенники начали создавать фальшивые сети Wi-Fi для кражи аккаунтов в Telegram. Одна из таких была создана на территории аэропорта Шереметьево.

Чтобы авторизоваться для входа в сеть по коду из СМС, злоумышленники предлагали пройти эту процедуру через Telegram, отправив код в сервисный бот. После этого аферисты получали доступ к телеграм-аккаунту людей.