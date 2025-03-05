МВД: мошенники стали применять бота в Telegram для кражи данных через "Почту России"

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Мошенники стали использовать бот в Telegram от имени "Почты России", который якобы помогает найти потерянную посылку. Об этом сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве рассказали, что изначально человеку звонят от имени "Почты России", сообщая сведения о заказном письме или посылке. В этот момент злоумышленники убеждают людей воспользоваться чат-ботом в Telegram для уточнения адреса. Бот имитирует активную деятельность, но параллельно пытается в автоматическом режиме получить доступ к аккаунту.

В результате те данные, которые были введены в предложенную форму для авторизации, получат мошенники. Благодаря этому, как утончили в МВД, аферисты смогут дальше развивать свою преступную деятельность.

В связи с этим граждан попросили следить за сведениями в официальных каналах, напомнив о принципе "нулевого доверия к любой информации, побуждающей к действиям".

Ранее ведомство выявило еще одну мошенническую схему, которая связана с рассылкой трояна в формате apk-файла, замаскированного под видео, в мессенджере Telegram. Злоумышленники отправляют жертве сообщение, добавляя фразу: "Это ты на видео?"

Человек скачивает файл и устанавливает приложение, зараженное трояном Mamont. С этого момента вирус считывает push-уведомления, СМС, а также получает доступ к личным данным пользователя.

