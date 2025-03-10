Россиян предупредили о мошеннических поступлениях на банковскую карту

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Деньги на карту могут поступить от неизвестного человека не только из-за ошибочного перевода. Это может быть началом мошенничества. Об этом предупредили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

В связи с этим в ведомстве объяснили гражданам, что делать в подобном случае. В первую очередь необходимо проверить, что деньги поступили именно на ваш счет. Для этого нужно посмотреть баланс в мобильном приложении банка, так как уведомления о зачислении средств могут быть фейковыми.

Кроме того, в УБК МВД РФ рекомендовали обратиться в банк, сообщив о внезапном переводе денег на карту. После этого финансовое учреждение должно провести проверку. В ведомстве также посоветовали не тратить поступившие от неизвестного человека средства до выяснения всех обстоятельств, так как в противном случае это может быть расценено как необоснованное обогащение и повлечет за собой возврат всей суммы и судебные издержки.

Ведомство также предупредило, что если вам позвонит человек, который направил средства, и попросит сделать обратную транзакцию, но уже на другие реквизиты, в таком случае не стоит этого делать. Это может быть признаком мошенничества, например, с последующим шантажом из-за перевода денег "террористу".

Россиянам напомнили, что все операции по возврату средств должны проходить через банк. Также ведомство порекомендовало сохранять записи общения, которые помогут в случае разбирательств.

Ранее Центробанк РФ предупреждал о новой мошеннической схеме с виртуальными образами банковских карт жертв. По данным регулятора, аферисты убеждают человека, что его деньги пытаются похитить, и защитить их может только специальное приложение. В процессе установки сервиса злоумышленники не дают человеку воспользоваться устройством.

После мошенники просят запустить приложение, поднести карту к телефону и ввести код подтверждения от банка под предлогом "авторизации в приложении регулятора". В этот момент приложение создает виртуальный образ карты, что позволяет мошенникам удаленно использовать ее и снимать деньги жертвы в банкоматах с бесконтактной технологией.

