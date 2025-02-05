ЦБ РФ предупредил о мошенниках с виртуальными образами банковских карт

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Аферисты начали использовать новую схему обмана с виртуальными образами банковских карт жертв. Соответствующее предупреждение появилось в телеграм-канале Банка России.

По данным регулятора, мошенники убеждают человека, что его средства пытаются похитить, и защитить их может только специальное приложение.

"Пока приложение устанавливается, мошенники запрещают пользоваться устройством. После установки приложение просят запустить, поднести свою карту к телефону и ввести код подтверждения от банка под предлогом "авторизации в приложении регулятора", – добавили в ЦБ.

В этот момент приложение создает виртуальный образ карты, что позволяет мошенникам удаленно использовать ее, чтобы снимать деньги жертвы в банкоматах с бесконтактной технологией.

Регулятор призывает россиян быть бдительными и не устанавливать приложения по просьбе незнакомых людей. Кроме того, нельзя сообщать посторонним личные данные. В таких ситуациях следует сразу обращаться в свой банк по официальному номеру.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенников, когда злоумышленники звонят своим жертвам и говорят, что их средства в опасности. Вместо перевода на якобы безопасный счет они просят их купить золотые слитки или инвестиционные монеты. Затем преступники требуют либо передать золото курьеру, либо продать их в другом банке и перевести деньги на другой счет.

