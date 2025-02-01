МВД: мошенники убеждают граждан приобрести золотые слитки и передать их курьерам

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Мошенники разработали новую схему, в рамках которой они убеждают потенциальных жертв покупать золотые слитки или монеты и передавать их курьерам якобы для сохранения накоплений, сообщила пресс-служба управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"Гражданину звонят и убеждают, что его деньги в опасности, однако вместо перевода просят приобрести золото – слитки или инвестиционные монеты. Затем жертве предлагают либо передать золото курьеру, либо продать в другом банке и перевести деньги на "надежный" счет", – рассказали правоохранители.

В МВД подчеркнули, что данная преступная схема оказалась эффективной. Это связано с тем, что покупку золота проще объяснить сотрудникам банка. При этом мошенники часто прибегают к аргументам, связанным с инфляцией и высоким уровнем доверия к драгоценным металлам.

Однако полиция и банки не требуют приобретать золото, напомнили правоохранители. Подобные манипуляции никак не связаны с защитой средств, подчеркнули в ведомстве, напомнив, что никаких "безопасных счетов" не существует.

Кроме того, мошенники начали отправлять россиянам сухой лед, камни и мыло вместо дорогих товаров. Также они имитируют страховые случаи и устраивают ложные перевозки, чтобы обмануть логистические компании. Среди случаев обмана выделяются повреждение груза, подделка документов, повышенная стоимость возмещения убытков или высокая убыточность.