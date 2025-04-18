ЦБ выявил случаи оформления микрозаймов под видом кредитов

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Центробанк России выявил в шести кредитных организациях, две из которых являются системно значимыми, случаи, когда микрозаймы выдавались под видом банковских кредитов, сообщается на сайте регулятора.

Финорганизации, по данным ЦБ РФ, предлагают клиентам получить заемные средства через дистанционные каналы, но не предоставляют информацию о том, с кем именно заключается договор – с банком или его дочерней организацией, предлагающей микрозаймы.

Причем в некоторых случаях граждане вообще не получают информацию о том, какой именно продукт они приобретают – кредит или заем, и на каких условиях. Кроме того, банки фактически лишают клиентов возможности выбора, что подрывает доверие к финансовому рынку, подчеркнул регулятор.

В связи с этим Банк России потребовал от организаций в установленный срок изменить подходы к информированию клиентов.

При этом, согласно последним опросам, более четверти россиян положительно относятся к микрофинансовым организациям, несмотря на высокие проценты. Их поддержка выросла с 21 до 27%, а число противников сократилось с 33 до 28%.

Одной из причин такого тренда эксперты называют ужесточение государственного надзора за деятельностью МФО. Все официальные микрофинансовые организации внесены в реестр на сайте ЦБ.