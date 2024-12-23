"Известия": МФО стали привлекать клиентов "беспроцентными" займами

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Российские микрофинансовые организации (МФО) начали привлекать клиентов с помощью "беспроцентных" займов, передает газета "Известия" со ссылкой на участников рынка.

Такой способ заманивать клиентов организации стали использовать на фоне ужесточения руководством Центробанка России лимитов по новым выдачам заемщикам с высокой долговой нагрузкой. "Беспроцентные" займы предполагают отсутствие процентов на короткий грейс-период.

При этом МФО пользуются невысокой финансовой грамотностью и невнимательностью граждан при составлении таких договоров, продолжая навязывать россиянам микрозаймы с высокими процентами, пояснили эксперты проекта Народного фронта "За права заемщиков". Гражданам предлагается перевести деньги на счет онлайн на срок до месяца и на сумму до 30 тысяч рублей.

Глава проекта Евгения Лазарева объяснила, что высокие ставки по "займам без процентов" аннулируются, если клиент погасит долг до окончания льготного периода. Иногда же полная стоимость микрокредитов может превышать установленное ограничение в 292% годовых.

Если человек успел погасить займ в льготный период, то комиссия за внесение денег через личный кабинет может доходить до 8%. Так, при займе сроком на неделю в 5 тысяч рублей процентный сбор составит 400 рублей. По мнению Лазаревой, такие комиссии являются "грабительскими". Также не исключено, что в них включаются косвенные доходы – не напрямую от заемщиков, а через операторов по приему платежей, добавила эксперт.

Ранее экономист Антон Свириденко рассказал, что банки стали сокращать лимиты по кредитным картам, чтобы россияне не попадали в долговую яму. По его словам, из-за нынешней ключевой ставки финансовым учреждениям выгодно выдавать займы. Однако это может быть опасно, поскольку многие клиенты могут не рассчитать свои силы, уточнил он.

Свириденко пояснил, что ЦБ ввел специальные макропруденциальные меры, тем самым ограничив банки в выдаче новых денег тем, у кого уже много займов.