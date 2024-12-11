В Совфеде допустили введение ограничения "один кредит в одни руки"

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Сенатор Ольга Епифанова заявила о высокой вероятности появления в России ограничения "один кредит в одни руки", заявила "Газете.ру".

По ее словам, Центробанк планирует реализовать такую меру поэтапно, а полностью она может заработать с 2027 года.

"Для дорогих займов микрофинансовых организаций (МФО), по которым полная стоимость кредита превышает 100% годовых. При этом на банковские кредиты и займы с переплатой ниже 100% годовых запрет распространяться не будет. Предполагается, что законодательные ограничения для МФО по выдаче "дорогих" займов физлицам могут начать работать с июля 2025 года", – рассказала сенатор.

Она добавила, что с июля будущего года в стране хотят установить ограничения по ипотеке в виде макропруденциальных лимитов. При расчете планируется учитывать сумму первоначального взноса заемщика, уровень его долговой нагрузки, соотношение суммы кредита к реальной стоимости залога и срок займа

Ожидается, что эти и подобные нововведения дадут возможность защитить россиян от избыточной закредитованности и ослабить риски для финансовой системы в целом. Кроме того, это позволит снизить распространение "вечных должников", то есть людей, которые берут кредит, чтобы погасить предыдущий.

Ранее россиянам рассказали, почему не стоит выбрасывать банковские карты с истекшим сроком. Так, карты некоторых платежных систем могут работать даже после истечения срока годности. Все актуальные данные есть в приложениях банков.

При этом, если карта не нужна, следует обратиться в кредитную организацию, выдавшую ее. В банке карту сразу забирают, разрезают ножницами при клиенте и утилизируют.