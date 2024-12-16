Экономист Свириденко: банки сокращают лимиты кредиток, чтобы люди не попали в долговую яму

Фото: 123RF/annlisa

Банки начали сокращать лимиты по кредитным картам, чтобы люди не попадали в долговую яму, рассказал исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Из-за нынешней ключевой ставки финансовым учреждениям выгодно выдавать займы, однако это может быть опасно, так как многие заемщики могут не рассчитать свои силы.

"Центробанк ввел специальные макропруденциальные меры, он ограничивает банки в выдаче новых средств тем, у кого уже много кредитов посредством специальных коэффициентов, они просто должны больше платить", – подчеркнул эксперт.

Свириденко уверен, что такая мера обоснована из-за того, что в России сейчас борются с инфляцией. Но он не смог подтвердить, насколько сильно это сможет помочь в снижении этого показателя.

"У нас невелика доля людей, которые владеют кредитками. Где-то там в 2022 году была 29%. Сейчас, наверное, побольше, но все-таки она не сравнима с теми же США или Европой", – указал он, сказав, что это сложный вопрос.

Ранее СМИ рассказывали, что российские банки действительно начали сокращение лимитов по кредитным картам. Клиенты жаловались, что возможные суммы займа на их счетах оказались снижены в несколько раз без какого-либо предупреждения.

Некоторым пользователям подобных карт, которые давно не использовали их, даже могли их аннулировать, указывали журналисты.

