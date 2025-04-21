"Известия": объем наличных в России упал до рекордных значений с 2022 года

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В России с начала 2025 года более чем на триллион рублей упал объем в обращении наличных. Сейчас это значение остается на отметке примерно в 17,4 триллиона рублей, что является рекордным снижением с 2022 года. Об этом сообщает газета "Известия".

Основной причиной снижения спроса на наличные купюры эксперты называют высокую ключевую ставку по вкладам в банках. На пике максимальная доходность по ним доходила до 24%, а по отдельным предложениям – до 30%. В связи с этим россияне стремятся сохранить деньги, а не потратить их.

Также в России активно развиваются системы безналичных платежей. Самым популярным средством безналичной оплаты остаются пластиковые карты, однако в 2024 году увеличилось количество денежных операций с использованием биометрии и QR-кодов. Через Систему быстрых платежей (СБП) совершают оплату 7 из 10 жителей России.

Как отмечают эксперты, государству выгоден перевод максимально возможного объема денежных операций в безналичные системы, так как это позволяет достичь большей прозрачности, усложняет проведение незаконных операций и повышает собираемость налогов.

Ранее стало известно, что клиентам банков до 25 лет стало сложнее получить потребительские кредиты. Доля одобрений заявок в этой возрастной группе упала до 14,6% в феврале 2025 года, тогда как средний показатель по стране составляет 21,3%.

Уровень одобрения заявок на ссуды молодым людям до 25 лет за год упал до 14,6% в феврале 2025-го. За год показатель сократился сразу на 8 процентных пунктов.