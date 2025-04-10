Путин призвал активнее объяснять россиянам ситуацию с ипотекой

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Владимир Путин отметил необходимость более глубокого понимания россиянами ситуации на рынке жилья, включая вопросы ипотечного кредитования. На соответствующую проблему он указал во время встречи с гендиректором "ДОМ.РФ" Виталием Мутко.

По словам Мутко, в последнее время наблюдается снижение спроса на жилье, которое связано с завершением массовой льготной ипотеки и высокой ключевой ставкой. Он предупредил, что такая ситуация может негативно отразиться на будущих жилищных проектах, которые планируется реализовать в 2027–2028 годах.

"Может как произойти: сейчас многие люди отложили покупку жилья. Депозиты высокие – ушли. И когда в 2027 году, допустим, ситуация изменится, люди начнут забирать из банков деньги – у нас жилья может не быть в предложении", – сказал гендир компании.

В ответ на это президент РФ назвал еще одну опасность, связанную с ростом цен, подчеркнув, что потребителям нужно заранее все объяснить, поскольку вопрос жилья является одним из самых актуальных в жизни россиян.

"Один из самых чувствительных вопросов, от решения которого зависит благосостояние и социальное самочувствие граждан России", – пояснил Путин.

Глава государства выразил уверенность, что в настоящее время страна обладает всеми шансами решить ключевые проблемы в этой области, чего не удавалось сделать "ни в царские времена, ни в советские".

Например, в достатке есть технологии уже зарекомендовавшего себя производства строительных материалов, а также наука и хорошая организация.

"И в огромном количестве задач, которые здесь имеются, конечно, особая роль принадлежит вашей компании", – сказал президент, обращаясь к Мутко.

Путин подчеркнул, что, как и прежде, существует множество вопросов, требующих внимания и решения, в том числе в организационном и в финансовом аспектах.

"Но за последние годы проделана большая работа. Это хорошая работа и хороший результат. Очень рассчитываю на то, что вы вместе с правительством решите все стоящие перед вами задачи", – заключил президент.

Ранее стало известно, что программу "Семейная ипотека" с 1 апреля распространили на вторичный рынок в городах, где идет строительство не более двух домов. Программа коснется квартир в домах не старше 20 лет и не признанных аварийными. Кроме того, запрещается приобретать квартиру у взаимозависимых лиц. По мнению заместителя министра финансов Ивана Чебескова, благодаря этой инициативе "Семейная ипотека" станет адресной и позволит улучшить жилищные условия семей.