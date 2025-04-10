Вице-премьер Хуснуллин: в России планируют продлить "Семейную ипотеку"

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Российское правительство планирует продлить меры "Семейной ипотеки". В стране готовится 30–40 мер для поддержки рынка жилищного строительства, сообщает газета "Известия" со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.



По его словам, для бюджета страны льготы обходятся очень дорого.

"Независимо от того, какая ставка, человек все равно платит только 6%, а разницу банкам возмещает государство. В этом году эта цифра будет точно больше 1 триллион рублей при сегодняшней ключевой ставке", – сказал Хуснуллин.

Как отметил вице-премьер, первой и самой главной мерой остается удержание взятых на себя обязательств и оплата банкам процентов по ипотечным кредитам. Это поможет удержать планку для тех, кто уже получил кредиты.

Кроме того, напомнил Хуснуллин, планируется расширить ипотеку.

"Например, сейчас ипотека для Дальнего Востока плохо развивается – она пока не набрала тех темпов, которые мы ожидаем. Планируем увеличить темпы ипотеки на новых территориях. Она набирает объемы, но пока недостаточными темпами", – пояснил он.

Вице-премьер также добавил, что IT-ипотека на сегодняшний день фактически приостановилась, так как нет дополнительной поддержки для банков.

Ранее стало известно, что программу "Семейная ипотека" с 1 апреля распространили на вторичный рынок в городах, где идет строительство не более двух домов. Программа коснется квартир в домах не старше 20 лет и не признанных аварийными. Кроме того, запрещается приобретать квартиру у взаимозависимых лиц.

По мнению заместителя министра финансов Ивана Чебескова, благодаря этой инициативе "Семейная ипотека" станет адресной и позволит улучшить жилищные условия семей.