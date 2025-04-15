Минниханов предложил распространить "Семейную ипотеку" на семьи с детьми до 14 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Глава Татарстана и председатель комиссии Госсовета "Инфраструктура для жизни" Рустам Минниханов предложил распространить "Семейную ипотеку" на семьи с детьми, которым еще не исполнилось 14 лет, а также на семьи участников и ветеранов спецоперации. С такой инициативой он выступил на заседании президиума Госсовета.

Он подчеркнул, что ключевой задачей является повышение доступности жилья и поблагодарил Владимира Путина за продление "Семейной ипотеки", которую Минниханов назвал основным инструментом для обеспечения молодых семей жильем, до 2030 года. При этом председатель считает, что есть факторы, сдерживающие ее развитие.

"Предельный размер "Семейной ипотеки" составляет всего 6 миллионов рублей, это покрывает только половину от стоимости самого востребованного варианта жилья – двухкомнатной квартиры. Остальная часть оплачивается по рыночной ставке", – сказал он.

В связи с этим лидер Татарстана также предложил дифференцировать лимит по субъектам страны исходя из средней стоимости квадратного метра, утверждаемой министерством строительства России, и количества членов семей.

На заседании Путин потребовал навести порядок в сфере "Семейной ипотеки". Он указал, что не все семьи, которые имеют право на льготные кредиты, способны оформить их, так как некоторые банки взимают дополнительную комиссию в размере от 5 до 10%. Это глава государства назвал недопустимым.

Однако несколькими днями ранее стало известно, что правительство РФ планирует продлить меры "Семейной ипотеки". По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, в стране готовится 30–40 мер для поддержки рынка жилищного строительства.



Он уточнил, что первой и самой главной мерой остается удержание взятых на себя обязательств и оплата банкам процентов по ипотечным кредитам. Это поможет удержать планку для тех, кто уже получил кредиты. Кроме того, Хуснуллин заявил о планах по расширению ипотеки, в том числе на новых территориях РФ и на Дальнем Востоке.

