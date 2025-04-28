28 апреля, 12:06Экономика
Минцифры отменяет лимиты для банков по объему выдачи IT-ипотек
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Минцифры РФ по согласованию с правительством отменяет установленные для банков лимиты по объему выдаваемых льготных IT-ипотек. Об этом говорится в телеграм-канале министерства.
Ранее возникали ситуации, когда банки достигали лимита по ипотеке и приостанавливали выдачу кредитов.
"В таких случаях требовалось отдельное решение правительства по установлению нового лимита и возобновлению программы. Теперь такие ситуации будут исключены", – говорится в сообщении.
Кроме того, для заемщиков снизится финансовая нагрузка в виде дополнительных платежей по банковским комиссиям.
В министерстве отметили, что в настоящий момент выдано более 83,5 тысячи льготных кредитов. Планируется, что к концу года общее количество оформивших IT-ипотеку россиян превысит 91,5 тысячи.
Ранее Минцифры опровергло сообщения о повышении ставок по IT-ипотеке. Уточнялось, что они останутся на прежнем уровне – максимум 6%.
Как пояснили в министерстве, льготную ставку могут пересмотреть только при нарушении договора самим заемщиком. К примеру, если человек не подтвердил в срок соответствие требованиям для получения IT-ипотеки.