Минцифры отменяет лимиты для банков по объему выдачи IT-ипотек

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Минцифры РФ по согласованию с правительством отменяет установленные для банков лимиты по объему выдаваемых льготных IT-ипотек. Об этом говорится в телеграм-канале министерства.

Ранее возникали ситуации, когда банки достигали лимита по ипотеке и приостанавливали выдачу кредитов.

"В таких случаях требовалось отдельное решение правительства по установлению нового лимита и возобновлению программы. Теперь такие ситуации будут исключены", – говорится в сообщении.

Кроме того, для заемщиков снизится финансовая нагрузка в виде дополнительных платежей по банковским комиссиям.

В министерстве отметили, что в настоящий момент выдано более 83,5 тысячи льготных кредитов. Планируется, что к концу года общее количество оформивших IT-ипотеку россиян превысит 91,5 тысячи.

Ранее Минцифры опровергло сообщения о повышении ставок по IT-ипотеке. Уточнялось, что они останутся на прежнем уровне – максимум 6%.

Как пояснили в министерстве, льготную ставку могут пересмотреть только при нарушении договора самим заемщиком. К примеру, если человек не подтвердил в срок соответствие требованиям для получения IT-ипотеки.