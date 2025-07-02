Квоту на образование могут распространить на вдов бойцов СВО

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Статс-секретарь – замминистра обороны России Анна Цивилева предложила Владимиру Путину, который провел совещание с членами кабмина, распространить льготы на получение образования на вдов погибших в зоне специальной военной операции военных.

Цивилева напомнила, что в рамках действующего закона данную льготу могут получить участники СВО и их дети.

Она предложила предоставить вдовам право на поступление в учреждения высшего и среднего профессионального образования по отдельной квоте. По ее словам, данная инициатива позволит не только оказать поддержку семьям военнослужащих, но и даст шанс на достойное будущее.

Путин также попросил Цивилеву доложить о социальном обеспечении бойцов спецоперации, которые после полученных ранений остались на службе. Она назвала эту категорию солдат особой.

По ее мнению, государство должно оказать поддержку военнослужащим, которые продолжили службу в составе российской армии, несмотря на полученные тяжелые ранения. Цивилева напомнила, что сейчас фонд "Защитники Отечества" предоставляет ветеранам СВО, которые получили инвалидность и уволились со службы, новейшие средства реабилитации.

"Я предлагаю распространить данные полномочия фонда "Защитники отечества" на действующих военнослужащих Минобороны и всех других силовых структур участников СВО, имеющих статус ветерана боевых действий, которые получили инвалидность", – предложила статс-секретарь – замминистра обороны.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с Путиным выступила с инициативой, согласно которой участники СВО смогут получить второе среднее специальное образование бесплатно.

По ее словам, некоторые военные после возвращения домой не могут трудиться по своей прежней специальности из-за полученных травм и иных причин. Москалькова напомнила, что сейчас участники СВО, у которых есть диплом о среднем профессиональном образовании, могут поступить в колледж только платно.

