Путин поручил увековечить память погибших бойцов СВО

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Павел Быркин

Правительство России разработает единые рекомендации для того, чтобы увековечить память погибших участников СВО. Соответствующее поручение дал Владимир Путин, оно опубликовано на сайте Кремля.

"<…> разработать единые рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества, в том числе погибших (умерших) участников специальной военной операции", – говорится в документе.

Срок исполнения поставлен до 1 сентября. Главам регионов рекомендовано провести работу с учетом рекомендаций.

Кроме того, глава государства рекомендовал регионам также обеспечить организацию обучения, профподготовки и повышения квалификации участников СВО, желающих поступить на госслужбу с необходимым финансированием. Работу проведут с учетом положительного опыта Тульской области по реализации проекта "Герой 71".

Также создадут условия и для поступления бойцов на муниципальную службу, в том числе за счет корректировки требований к стажу или работы по специальности, направлению подготовки, а также к уровню образования.

Помимо прочего, Путин поручил до 1 августа обеспечить поддержку жителям Белгородской и Курской областей по установленным фактам утраты ими имущества.

Путин ранее назвал создание условий для самореализации участников спецоперации важной задачей. По его словам, российские власти постоянно стремятся создать лучшие условия для этого. Также российский лидер называл бойцов СВО элитой и "золотым фондом" страны, добавив, что им можно доверить будущее государства.

Кроме того, президент высоко оценил организацию работы московского Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей. Путин назвал его примером для других регионов.

Услуги по развитию карьеры являются, одними из самых востребованных в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей. Специалисты помогают в составлении резюме, подбирают вакансии и программы обучения.