ТАСС: 12 военнослужащих РФ получили 15 млн рублей за первый сбитый F-16

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Двенадцать российских военнослужащих, причастных к уничтожению первого американского истребителя F-16 в зоне специальной военной операции (СВО), получили 15 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Форэс".

Сообщается, что в компании выполнили ранее объявленное обязательство и передали средства военнослужащим. Церемония награждения состоялась 29 мая на приграничной территории в присутствии командования. Военные получили денежные сертификаты.

Гендиректор компании "Форэс" Сергей Шмотьев заявлял о вознаграждении для военнослужащих за сбитый F-16 на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2024 году. Бизнесмен назвал это вкладом в поддержку участников СВО.

Накануне, 29 мая, российские военные освободили населенные пункты Строевка в Харьковской области, а также Гнатовку и Шевченко Первое в Донецкой Народной Республике (ДНР).

