27 декабря, 08:42Политика
Российский миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 млн руб за сбитый F-16
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
Гендиректор компании "Форэс" Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 миллионов рублей за уничтожение первого американского истребителя F-16 в зоне спецоперации на Украине.
Бизнесмен назвал это вкладом в поддержку участников СВО.
"Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь", – приводит ТАСС слова Шмотьева.
Гендиректор компании впервые заявил о вознаграждении на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он также напомнил о выплатах за подбитые танки западного производства.
Ранее сообщалось, что в начале 2025 года на Украину прибудут еще восемь украинских пилотов, которые сейчас в США обучаются на истребителях F-16. Как писали американские СМИ, столько же пилотов Киева в сентябре начали обучение на этих же самолетах, но уже в Румынии. Еще несколько человек обучаются базовым навыкам пилотирования во Франции и Великобритании.
При этом журналисты уточняли, что Украина с большой вероятностью не получит 20 истребителей F-16 и 40 пилотов до лета следующего года.
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