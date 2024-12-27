Российский миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 млн руб за сбитый F-16

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Гендиректор компании "Форэс" Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 миллионов рублей за уничтожение первого американского истребителя F-16 в зоне спецоперации на Украине.

Бизнесмен назвал это вкладом в поддержку участников СВО.

"Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь", – приводит ТАСС слова Шмотьева.

Гендиректор компании впервые заявил о вознаграждении на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он также напомнил о выплатах за подбитые танки западного производства.

Ранее сообщалось, что в начале 2025 года на Украину прибудут еще восемь украинских пилотов, которые сейчас в США обучаются на истребителях F-16. Как писали американские СМИ, столько же пилотов Киева в сентябре начали обучение на этих же самолетах, но уже в Румынии. Еще несколько человек обучаются базовым навыкам пилотирования во Франции и Великобритании.

При этом журналисты уточняли, что Украина с большой вероятностью не получит 20 истребителей F-16 и 40 пилотов до лета следующего года.