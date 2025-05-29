Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные освободили населенные пункты Строевка в Харьковской области, а также Гнатовку и Шевченко Первое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Строевку в результате решительных действий взяли под контроль подразделения группировки "Запад", Гнатовку – подразделения группировки "Южной", Шевченко Первое – подразделения группировки "Центр".

Кроме того, ВС РФ поразили формирования тяжелой механизированной, четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Русин Яр, Петровского, Попов Яр, Ульяновка, Алексеевка, Владимировка, Новосергеевка, Новониколаевка, Коптево, Красноармейск и Новоэкономическое ДНР, рассказали в оборонном ведомстве.

Потери противника составили свыше 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Ранее ВС РФ ударили по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области Украины. Атака велась с использованием высокоточного оружия и ударных БПЛА. Все цели ударов были достигнуты.

При этом СМИ обратили внимание на ослабление морального духа украинских военных. По словам журналистов, среди опытных офицеров и недавно мобилизованных военнослужащих распространяется чувство усталости и разочарования.