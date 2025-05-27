Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие поразили общевойсковой полигон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает RT со ссылкой на сводку Минобороны РФ.

Кроме того, атаке подверглись склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цех производства и места хранения ударных дронов, пункты временной дислокации украинских подразделений в 148 районах.

Ранее в оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ продолжат наносить массированные удары в ответ на террористические атаки и провокации со стороны Украины. Российские бойцы попадают исключительно по военным объектам и украинским предприятиям ВПК.

Помимо этого, военные РФ после освобождения Курской области работают над созданием санитарной зоны вдоль границы. Войска оттесняют противника для обеспечения безопасности мирного населения приграничных районов, заявил начальник пресс-центра группировки войск "Север" Ярослав Якимкин.