ВС РФ после освобождения Курской области создают зону безопасности

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России после освобождения Курской области работают над созданием зоны безопасности вдоль российской границы. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Север" Ярослав Якимкин, передает ТАСС.

Отмечается, что российская армия значительно продвинулась в районе города Волчанска в Харьковской области. За последнюю неделю под контроль ВС РФ также перешли населенные пункты Марьино и Локня в Сумской области.

"В настоящее время войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания санитарной зоны и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов", – подчеркнул Якимкин.

Владимир Путин ранее заявил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины. Президент подчеркнул, что ВСУ и иностранные наемники используют террористические методы против мирного населения России. По его словам, противник, как правило, для удара выбирает цели, не имеющие военного значения: мирные объекты, дома, людей.

Кроме того, глава государства отметил, что важнейшей задачей для обеспечения безопасности в приграничных районах также является разминирование территорий, где шли боевые действия.

