Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия освободила село Локня в Сумской области, а также населенные пункты Ступочки и Отрадное в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, села были взяты под контроль в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север", "Юг" и "Восток" соответственно.

Более того, за сутки украинские военнослужащие потеряли около 1 330 человек в результате действий Вооруженных сил РФ в зоне СВО. В частности, в районе ответственности группировки войск "Север" Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 155 человек, на направлении "Запад" – до 215, "Юг" – более 280, "Центр" – до 410, "Восток" – более 200, а в зоне "Днепра" – до 70 военных.

Также украинские военнослужащие за последние сутки потеряли танк и 31 боевую бронемашину.

Ранее ВС РФ освободили село Радьковка в Харьковской области. Кроме того, за последнюю неделю были взяты под контроль еще 5 населенных пунктов: Марьино в Сумской области, а также Александрополь, Новооленовка, Новая Полтавка и Богатырь в ДНР.

Также было нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области, Отрадное ДНР и Березовое Днепропетровской области.

