22 мая, 14:23Политика
ВС РФ освободили Новую Полтавку в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские войска освободили Новую Полтавку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в оборонном ведомстве, населенный пункт удалось освободить в результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр".
Ранее российские военные освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР. Освобождением первого села занимались подразделения группировки войск "Север", а второго – подразделения группировки войск "Центр".
До этого ВС РФ освободили населенный пункт Богатырь. Это удалось сделать в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток".
Кроме того, группировка нанесла поражение живой силе и технике механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области, Отрадное ДНР и Березовое Днепропетровской области.
Российская армия освободила села Новооленовка и Марьино в зоне СВО