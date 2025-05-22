Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили Новую Полтавку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны.

Как отметили в оборонном ведомстве, населенный пункт удалось освободить в результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр".

Ранее российские военные освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР. Освобождением первого села занимались подразделения группировки войск "Север", а второго – подразделения группировки войск "Центр".

До этого ВС РФ освободили населенный пункт Богатырь. Это удалось сделать в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток".

Кроме того, группировка нанесла поражение живой силе и технике механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области, Отрадное ДНР и Березовое Днепропетровской области.