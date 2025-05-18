Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили населенный пункт Богатырь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Это удалось сделать в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток", уточнили в оборонном ведомстве.

Группировка также нанесла поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области, Отрадное ДНР и Березовое Днепропетровской области.

В результате ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Ранее российские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДНР – Александрополь. Поселок удалось отбить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Центр".

До этого Вооруженные силы РФ также освободили в ДНР села Торское и Новоалександровка. Контроль над первым населенным пунктом удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Запад". Подразделения "Центр" тем временем помогли освободить Новоалександровку.