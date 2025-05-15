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15 мая, 12:09

Политика

ВС РФ освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, Торское удалось взять под контроль благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Запад", а Новоалександровку помогли освободить подразделения "Центр".

Накануне российская армия установила контроль над населенным пунктом Михайловка в ДНР. В этом помогли решительные действия подразделений группировки войск "Центр".

Также российские военные нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоалександровка, Ульяновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Димитров, Петровское и Новосергеевка в ДНР.

Ранее ВС РФ поразили цех ремонта самолетов и склады безэкипажных катеров ВСУ. Кроме того, российская армия нанесла удар по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 80 районах.

Минобороны РФ показало кадры освобожденной Котляровки в ДНР

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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