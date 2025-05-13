Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия освободила населенный пункт Миролюбовка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Село удалось взять под контроль благодаря действиям подразделений группировки войск "Центр", уточнило оборонное ведомство.

Военнослужащие также поразили формирования четырех механизированных, егерской и двух штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригады морской пехоты и трех бригад национальной гвардии в районах населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Ульяновка, Новооленовка, Новая Полтавка, Петровское, Димитров, Красноармейск и Новосергеевка в ДНР.

Украинская армия потеряла более 470 военных, 15 автомобилей и артиллерийское орудие, а также семь боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV американского производства.

Ранее Вооруженные силы России взяли под контроль Котляровку в ДНР. Освободить поселок удалось благодаря активным действиям бойцов из подразделений группировки войск "Центр".

Помимо этого, российские военные нанесли поражение формированиям пяти механизированных, егерской, двух штурмовых бригад ВСУ, а также бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии.