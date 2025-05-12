Российские войска освободили Котляровку в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска взяли под контроль Котляровку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как указали в оборонном ведомстве, освободить поселок удалось благодаря активным действиям бойцов из подразделений группировки войск "Центр".

Российские военные нанесли поражение формированиям 5 механизированных, егерской, 2 штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригады морской пехоты и 2 бригад нацгвардии. Столкновения происходили в районах населенных пунктов Русин Яр, Новая Полтавка, Ульяновка, Разино, Миролюбовка, Димитров, Красноармейск, Зверево, Новосергеевка и Алексеевка.

В результате украинские формирования потеряли более 440 военнослужащих. Также бойцы РФ уничтожили 3 боевые бронированные машины, 14 автомобилей и 2 артиллерийских орудия ВСУ.

Накануне, 11 мая, солдаты ВС РФ поразили цех ремонта самолетов и склады безэкипажных катеров ВСУ. Также удар был нанесен по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 80 районах.

До этого военнослужащие группировки "Центр" отбили еще два населенных пункта в ДНР. В частности, российская армия установила контроль над селами Троицким и Лысовка. При боевых действиях в последнем ВСУ потеряли свыше 425 военнослужащих, танк, 5 боевых бронемашин, 11 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии.