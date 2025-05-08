Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска еще до начала перемирия освободили населенный пункт Троицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР.) Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в оборонном ведомстве, это удалось сделать в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр".

Ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Липовое в ДНР. Взять село под контроль удалось благодаря действиям подразделений группировки войск "Запад".

До этого также был освобожден еще один населенный пункт в ДНР. Тогда подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль село Лысовка.

Кроме того, группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Новое, расположенный в ДНР. Также российские войска взяли под контроль населенные пункты Дорошовка и Каменка в Харьковской области.