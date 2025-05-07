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07 мая, 14:48

Политика

ВС РФ освободили населенный пункт Липовое в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Липовое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнило оборонное ведомство, взять село под контроль удалось благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки войск "Запад".

Вместе с тем в ее зоне действий украинские войска за сутки потеряли более 230 военных и 5 орудий полевой артиллерии. Также подразделения российской группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гусинка, Староверовка, Купянск, Нечволодовка Харьковской области и Ямполь ДНР.

Накануне был освобожден еще один населенный пункт в ДНР. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль село Лысовка.

Кроме того, группировка войск "Запад" ВС РФ освободила населенный пункт Новое, расположенный в ДНР. Также российские войска взяли под контроль населенные пункты Дорошовка и Каменка в Харьковской области.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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