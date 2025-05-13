ФСБ выявила 22 единицы иностранного оружия в тайнике ВСУ в ДНР

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России нашли крупный тайник Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранным оружием в городе Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, схрон был обнаружен в результате совместной операции сотрудников ФСБ и бойцов группировки войск "Восток". Спецслужба уточнила, что это вооружение украинские диверсанты планировали применить во время майских праздников.

В тайнике находились 22 единицы иностранного стрелкового оружия и более 300 боеприпасов, среди которых 2 пулемета, 2 ручных противотанковых гранатомета образца НАТО, 2 противотанковых ракетных комплекса Javelin, 8 болгарских ручных гранатометов, около 300 автоматических гранатометных выстрелов иностранного производства, 8 шведских одноразовых ручных гранатометов и другое.

ФСБ указала, что оружие должны были использовать для проведения диверсий. Его передали на экспертизу в научные центры Минобороны РФ.

Ранее Росгвардия нашла два крупных тайника ВСУ с огнестрельным оружием и боеприпасами в ЛНР. В схронах находились автомат Калашникова АК-74, 2 гладкоствольных ружья, гранатомет подствольный ГП-25, 7 выстрелов к гранатомету РПГ-7, 45 гранат различной модификации.

Кроме того, там были обнаружены более 2 килограммов тротила и 2 килограммов пластичного взрывчатого вещества.

